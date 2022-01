Fußball Drita Kosova verlängert Vorbereitung

Zahlreiche Vorbereitungsspiele

Der SC Drita Kosova hat, auch das war in der Vergangenheit nicht selbstverständlich, gleich mehrere Testspiele vereinbart: Drei sind es an der Zahl. An diesem Sonntag, 23. Januar, empfängt man um 11 Uhr den Landesligisten SV Kornwestheim zum innerstädtischen Vorbereitungsduell. Am Samstag, 29. Januar, schaut um 15 Uhr der Bezirksligist TSV Riederich vorbei. Und am Sonntag, 6. Februar, steht ein weiteres innerstädtisches Kräftemessen an: Drita gastiert um 14 Uhr beim Türkischen Sportclub Kornwestheim.