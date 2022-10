Fußball Drita mit schwieriger Aufgabe

Die Stimmung beim Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim (8.) war unter der Woche alles andere als gut. Nach der 2:3 (2:1)-Niederlage in Warmbronn – der SVK hatte nach 30 Minuten noch 2:0 geführt – waren einige Gespräche notwendig, wie Trainer Markus Koch berichtet, der sich unter anderem lange mit seinem Kapitän Marco Reichert ausgetauscht hat. „Nach der ersten halben Stunde hätte ich gesagt, dass wir das Spiel niemals verlieren. Aber jetzt sind ein paar Tage vergangen, da legt sich sowas dann auch“, so der Coach. An diesem Sonntag um 15 Uhr empfängt sein Team den Tabellenneunten Phönix Lomersheim.