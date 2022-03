Fußball Drita: Sieg und Verletzung

Fußball-Bezirksligist SC Drita Kosova Kornwestheim hat einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Im Heimspiel gegen den FV Löchgau II kam die Mannschaft von Spielertrainer Shpetim Muzliukaj zu einem klaren 5:1 (3:0)-Erfolg. Allerdings wurde die Partie von einer schlimmen Verletzung überschattet: Gentrit Halimi, Torschütze per Handelfmeter zum Kornwestheimer 1:0 in der 18. Minute, musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. In der 22. Minute war ihm bei einem Zweikampf die Kniescheibe herausgesprungen. „Das war nicht schön, es geht ihm inzwischen aber ganz gut“, gab Shpetim Muzliukaj nach der Partie eine kurze Wasserstandsmeldung.