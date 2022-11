„Wir können einfach nicht mir Führungen umgehen“, stellte Shpetim Muzliukaj nach Abpfiff fest. Der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten Drita Kosova Kornwestheim lag mit seinem Team in der Partie bei Phönix Lomersheim gleich zweimal vorn – Zählbares gab’s am Ende aber nicht. Stattdessen trat man mit einer frustrierenden 2:4-Auswärtsniederlage im Gepäck wieder die Heimreise an.