Fußball Drita verteidigt Spielabbruch

Es könnten einige Tore fallen

Die Konzentration gelte nun dem nächsten Heimspiel am Samstag um 17 Uhr gegen den TSV 1899 Benningen. Es dürfte eine Partie auf Augenhöhe werden. Die Benninger liegen in der Tabelle als Achter zwar zwei Plätze und drei Punkte vor den Kornwestheimern, Drita hat aber auch noch zwei Spiele weniger absolviert. Im Hinspiel in Benningen egalisierte man einen frühen 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Unentschieden. „Das wird mit Sicherheit ein schweres Spiel, die haben so einige gute Leute in ihren Reihen. Angelo de Capua zum Beispiel macht seit Jahren immer seine Tore“, so Muzliukaj. Beide Mannschaften bevorzugen das schnelle Offensivspiel. „Es könnte also durchaus sein, dass da einige Tore fallen werden. „Aber solange wir eins mehr erzielen, ist das okay. Wenn Benningen fünf Buden macht, dann müssen wir halt sechs schießen“, fügt der Drita-Spielertrainer lachend hinzu.