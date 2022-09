Das 1:0 besorgte Valmir Muzliukaj mit einem direkten Freistoß in den Torwinkel (18.). Danach hatte Drita einige Gelegenheiten, die Tore machten jedoch die Hausherren. Den Ausgleich erzielte Eltingens Kaan Ekmen (25.), Patrik Hofmann verwandelte kurz darauf einen von Daut Shala verschuldeten Strafstoß zum 1:2 aus Kornwestheimer Sicht. So ging es schließlich in die Pause – und in der Kabine appellierte Shpetim Muzliukaj an den Kampfeswillen seiner Mannschaft.