Fußball Ein gutes Spiel wird nicht belohnt

Drei Leute weniger als am Mittwoch

„Mit der Niederlage kann ich leben“, sagte Trainer Sascha Becker nach Spielende. Verständlich, waren ihm seit dem Heimspielerfolg am Mittwoch gegen Kaisersbach noch drei weitere Spieler weggebrochen, darunter auch Kapitän Marco Reichert. Somit war die Bank des Gastgebers stark dezimiert, hingegen traten die Gegner in Topbesetzung an. „Die Jungs haben einen großen Kampf gezeigt und die Leistungskurve geht mittlerweile in die richtige Richtung“, fasste Becker zusammen. Nach diesen guten 90 Minuten zeigte sich der Coach zuversichtlich was das nächste Spiel gegen den TSV Schwaikheim am Freitag angeht. Denn das wird gegen den Mit-Abstiegskandidaten definitiv Endspiel-Charakter haben. Bis dahin hofft Becker, dann endlich wieder auf den einen oder anderen genesenen Corona-Ausfall zurückgreifen zu können, und auch Pirmin Löffler, welcher in der 21. Minute nach einem Zusammenstoß mit einem Gegner vom Platz musste, nicht zu verlieren. Vermutlich hat sich Löffler dabei ein oder zwei Finger gebrochen. Zur Diagnose wurde er direkt ins Krankenhaus gefahren.