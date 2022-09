Wie bereits in den vergangenen sechs Jahren stand auch heuer am letzten September-Wochenende das Inklusionscamp der VfB Fußballschule beim SV Kornwestheim und dem Kooperationsverein 46Plus Down-Syndrom Stuttgart an. Die fußballbegeisterten Kinder – ob mit oder ohne Beeinträchtigung – trainierten drei Tage wie die Profis auf dem ESG-Sportgelände. Das Wetter hielt wider Erwarten, die vorhergesagten Schauer blieben weitgehend aus.