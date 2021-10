Fußball Erster Auswärtssieg für den SVK

In der Folgezeit häuften sich teils ruppige Fouls auf beiden Seiten. Ab der 32. Minute waren die Bietigheimer nur noch zu zehnt, nachdem Adam Juhasz nach einem groben Foul mit Rot vom Feld musste. Den fälligen Freistoß nutzte Dominic Janzer zum erneuten Führungstreffer (33.). Obwohl der SVK mit einem Mann mehr auf dem Feld stand, hatten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel mehr Ballbesitz. Die mit mehreren angeschlagenen Akteuren angetretenen Kornwestheimer verlegten sich aufs Kontern und machten die Räume in der eigenen Hälfte sehr eng. So kam Germania Bietigheim nur noch in der Schlussphase zu einer nennenswerten Chance. Wolf klärte jedoch souverän und es blieb beim ersten Auswärtssieg für den SVK, der auf Platz 13 kletterte. „Das war ein verdienter Sieg, allerdings haben wir unsere Konter nicht gut ausgespielt. Aktuell gehen wir auf dem Zahnfleisch, weshalb wir am Ende keine Schnelligkeit mehr nach vorne hinbekommen haben“, so Sascha Becker.