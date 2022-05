Fußball Eskalation nach dem Schlusspfiff

Juristisches Nachspiel ist möglich

„Genauso war es im Hinspiel. Da sind in der Pause im Kabinentrakt AKV-Zuschauer auf uns losgegangen. Nur dass es da keine Schläge gab. Aber wir haben damals nicht weitergespielt, um genau solche Szenen wie heute zu vermeiden“, schimpfte Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj, der selbst auch etwas abbekommen hatte. „Es sind nicht die Spieler von AKV, mit denen ist alles in Ordnung. Es sind die Zuschauer – und wir wissen auch, wer das ist“, betonte er. Im Hinspiel hatte der Schiedsrichter von Angriffen nichts mitbekommen und daher keinen Grund für den Spielabbruch gesehen. Die Partie wurde 3:0 für AKV gewertet. Diesmal wurden die Punkte also auf sportlichem Weg verteilt, Schläge erst nach dem Spiel – und jetzt mit genügend Zeugen. Ein juristisches Nachspiel ist also durchaus möglich.