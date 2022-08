Fußball Fanszene lehnt Videobeweis weiterhin ab: Zerstört Emotionen

"Ein Großteil ist sehr deutlich gegen den Videobeweis", sagte Sprecher Sig Zelt vom Bündnis ProFans der Deutschen Presse-Agentur: "Der geringe Gewinn an mehr Gerechtigkeit steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Emotionen." Der verzögerte Torjubel mache den Sport für die Zuschauer "deutlich unattraktiver".