Fußball Für den SVK ist die Saison gelaufen

Chancen auf den Klassenerhalt gibt es quasi keine mehr

SVK-Trainer Patrick Müller geht sogar einen Schritt weiter: „Die Chancen auf den Klassenerhalt sind mit dem gestrigen Spiel komplett weg. Da muss man ehrlich sein. Wir haben es nach diesem Spiel nicht verdient, noch mal die Chance zu bekommen, vielleicht noch die Überraschung zu schaffen.“ In der Partie der beiden Teams mit den zweit- und drittmeisten Gegentoren der Liga wollten die Kornwestheimer bewusst offensiv agieren und Fehler in der Sindringer Abwehr provozieren. „Wir haben damit aber leider den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, moniert Müller. Die erste Viertelstunde habe man komplett verschlafen und lag 0:2 hinten. Der SVK kam zwar zurück und erzielte durch Hendrik Koros und Timo Plitzner den Ausgleich. „Doch dann haben wir mit einem Stockfehler nach eigenem Einwurf einen Elfmeter provoziert und sind damit vor der Pause erneut in Rückstand geraten“, so Müller.