Fußball Gäste mit neuem Trainergespann

Gleichwohl warnt SVK-Coach Sascha Becker vor den Gästen. Breuningsweiler habe einen ausgeglichenen Kader mit guten Einzelspielern. „Das ist eine eiskalte Mannschaft“, sagt Becker und erinnert an das Hinspiel, bei dem der SVK die bessere Mannschaft gewesen sei und gleichwohl mit 0:7 verloren habe. Die „harte Nuss Breuningsweiler“ muss Becker mit einem ausgedünnten Kader knacken. Gleich neun Spieler fehlen ihm, unter anderem Marco Reichert und Pirmin Löffler, der allenfalls für einen Kurzeinsatz in Frage kommt. „Es werden Spieler in der Startelf sein, die bisher nur wenig oder noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert haben.“ Becker sieht’s auch positiv: Jeder kann sich beweisen und für weitere Einsätze empfehlen. Das Spiel im Stadion an der Jägerstraße wird am Samstag um 14.30 Uhr angepfiffen.