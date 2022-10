Fußball Gegner von Kochs Team ist richtig gut drauf

Bezirkspokal ist das eine, die Liga das andere. Während es im Pokal für den SV Kornwestheim mit dem Sprung ins Viertelfinale (4:2 gegen den TV Pflugfelden) rund läuft, sieht es in der Bezirksliga nicht gar so dolle aus. Der SVK ist Neunter, der letzte Sieg ist inzwischen fast einen Monat her. Und jetzt muss das Team von Trainer Markus Koch am Sonntag um 15 Uhr auch noch beim TSV 1899 Benningen ran. Der Tabellendritte ist momentan richtig gut drauf, hat in der Liga die vergangenen fünf Partien gewonnen und steht im Achtelfinale des Bezirkspokals – das kommende Woche gegen den TSV Münchingen steigt.