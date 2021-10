Fußball Geht was gegen Türkspor?

Nico Schürmann spielt

Natürlich weiß Becker, was da am Sonntag auf ihn und seine Mannen zukommt: eine Neckarsulmer Truppe, die vor individueller Klasse – sprich Spielern mit Oberliga- und Regionalligaerfahrung – nur so strotzt, die 34 von 36 möglichen Punkten geholt hat und die Anfang November auch im Topspiel gegen die Spfr Schwäbisch Hall mit 1:1 standgehalten hat. Eine Mannschaft, bei der nicht nur Mittelstürmer Fabian Czaker aufgrund seiner 1,90 Meter Körpergröße herausragt, sondern auch mit seinen bisher elf erzielten Toren. Ein Team, bei dem sich Spielertrainer Kushtrim Lushtaku in Sachen Einsatzzeiten oft vornehm zurückhält, weil die Klasse im restlichen Kader hoch genug ist.