Fußball Hartes Training für die Fitness

Erstes Ligaspiel am 20. Februar

An diesem Wochenende wird es für die Pattonviller Akteure zum ersten Mal in diesem Jahr richtig hart. Der SVP hat am Donnerstag und Freitag trainiert, jetzt stehen gleich zwei Testspiele an. An diesem Samstag tritt Bachhubers Team um 14 Uhr beim A2-Ligisten SpVgg Weil der Stadt an. Am Sonntag folgt um 12 Uhr die Partie beim Stuttgarter A1-Ligisten TSV Uhlbach. „Das Ziel sind schwere Beine am Montag“, sagt der Trainer und lacht.