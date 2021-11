Fußball Heimsieg gegen Sindringen

Und ansonsten?

Ansonsten war die erste Hälfte torarm, aber nicht unbedingt schlecht. Chancen gab’s auf beiden Seiten, hervorzuheben waren zwei Freistöße von Dominik Janzer, von denen einer am Pfosten (22.) und einer an Kropfs Handschuh (41.) landete. Zuvor hatte Louis Wolf im Kornwestheimer Gehäuse in höchster Not gegen Emre Ipek parieren müssen. In Hälfte 2 bettelte der SVK nach dem Führungstreffer förmlich um den Ausgleich, Gefahr kam abermals in Person von Ipek auf – einmal musste Louis Wolf parieren (70.), einmal rettete der Pfosten (76.). Bei einem Freistoß von Thilo Baier lenkte ein Kornwestheimer Abwehrbein den Ball am Kasten vorbei ins Toraus (77.). „Vor allem nach dem 1:0 haben wir uns schwer getan“, konstatierte auch SVK-Coach Sascha Becker nach Abpfiff. Sein Team steht nach dem Erfolg auf Relegationsrang 13, Sindringen ist Vorletzter.