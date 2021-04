Fußball Hin und her im Kornwestheimer Mittelfeld

Nach dem Weggang von zwei Mittelfeldakteuren ist der jüngste Transfer für den SV Kornwestheim umso wichtiger. Quasi im Tausch für Chettibi kommt vom TSV Heimerdingen Hendrik Koros. Ausgebildet beim SGV Freiberg, kam der 19-Jä­hrige in der Verbandsliga jedoch zu keinen nennenswerten Einsätzen – was in Teilen auch an einer Sprunggelenkverletzung lag, mit der er sich vor der Saison herumplagte. „Wir haben ihm bei uns jetzt eine Perspektive aufgezeigt“, so Becker. Koros könne auf der 10 oder der 8 zum Einsatz kommen. „Er ist ein bodenständiger Typ, der sogar mal in Kornwestheim gewohnt hat“, weiß der Übungsleiter. Und noch wichtiger: „Er ist nicht auf der Durchreise.“