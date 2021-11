Fußball Impfstatus kommt ins Spiel

Kornwestheim - Sascha Becker hat ein Problem. Der Trainer der SVK-Landesligafußballer kann erst an diesem Samstagmorgen genau sagen, wen er alles aufbieten kann – und wer aufgrund seines Corona-Impfstatus’ in der Partie gegen den TSV Schornbach (14.30 Uhr) nicht dabei sein kann. Seit dem 17. November gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe und damit im Amateurbereich die 3-G-Plus-Regel. Das heißt: Ungeimpfte Kicker benötigen einen negativen und kostspieligen PCR-Test, um am Spielgeschehen teilnehmen zu dürfen. „Drei könnten bei uns fehlen“, sagt Becker, natürlich ohne Namen zu nennen.