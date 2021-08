Kornwestheim - Am Ende war SVK-Coach Sascha Becker auch seine Gelb-Rote Karte wurscht. „Ich habe keine Ahnung, was da jetzt die Konsequenzen sind, wenn ich ehrlich bin“, so der Übungsleiter, der seine Mannschaft beim spektakulären 4:4-Unentschieden im Landesligaspiel beim SV Kaisersbach ständig weiter pushte – und dabei in den Augen des Referees vielleicht etwas über das Ziel hinaus schoss.