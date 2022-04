Nach einem groben Foulspiel sah ein Drita-Akteur in der 85. Minute die Rote Karte. Und dann ging’s erst so richtig rund. Kornwestheims Shaban Ismaili trat einen Freistoß aus dem Halbfeld in Richtung Tor. Und auf einmal war der Ball drin. Irgendwie war wohl Tugrul Yalman noch am Leder gewesen, am Ende durfte sich Drita über die unverhoffte Führung freuen – wenngleich auch nicht lange. Denn in der dritten Minute der Nachspielzeit kamen die Gastgeber tatsächlich noch zum Ausgleich. Einen langen Ball klärte Yalman, allerdings nur bis an die Strafraumgrenze. Dort stand Hessigheims Raffaele Iannotti bereit, zog ab und traf sehenswert zum 1:1-Endstand.