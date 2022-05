Nicht nur die D-Jugend, auch alle jüngeren Altersklassen treten beim Pfingstturnier an: Bambini, F- und E-Junioren, unter Beteiligung von – natürlich – SVK sowie zahlreichen Vereinen aus der Umgebung. Bei den Kornwestheimern sind an vier Veranstaltungstagen um die 150 Helferinnen und Helfer aus sämtlichen Teams der Fußballabteilung sowie zahlreichen Mitgliederfamilien im Einsatz. Sie sorgen auch für das Rahmenprogramm. Am Freitag, 3. Juni, um 16 Uhr öffnet auf dem Stadiongelände das Festzelt. Zwischen 18.30 und 19 Uhr beginnt das Elfmeterturnier, dessen Teilnehmerfeld mit knapp 20 Teams schon so gut wie voll ist. Am Samstag und Sonntag sorgt ein DJ für Musik, zudem gibt es eine Cocktailbar.