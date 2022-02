Fußball Janzer zieht es zum TSV Affalterbach

Kurzer Weg zum Sportplatz

Aber was sind überhaupt die Gründe, dass es einen Topmann wie Janzer, der gerüchteweise schon Angebote aus der Oberliga abgelehnt hat, zu einem A-Ligisten ohne große Aufstiegschance zieht? „Es ging relativ schnell“, sagt der Angreifer, auf den der TSV schon seit Längerem ein Auge geworfen hatte. Janzer lebt schon länger in Marbach, ist mit seinem künftigen Trainerkollegen Dennis Grab befreundet, die Kinder – Janzer hat zwei – sind im ähnlichen Alter. „Bisher fahre ich viermal die Woche die einfache Strecke 25 Minuten nach Kornwestheim“, sagt er, „in Zukunft laufe ich in acht Minuten zum Sportplatz.“ Doch nicht nur das Private, auch das Sportliche gab genügend Anreiz, den Schritt zu wagen. „Der TSV Affalterbach hat sich komplett umstrukturiert, mit einer neuen Abteilungsleitung, und man wollte einen jungen, motivierten Trainer – jetzt hat man eben zwei bekommen“, sagt Janzer, der laut eigener Aussage seine Tätigkeit als Coach schon immer fortführen wollte. Das Thema des sportlichen Rückschritts von der Landes- in die Kreisliga will er dabei auch gar nicht verneinen. „Aber wenn ich mir anschaue, wer da alles spielt, da gewinnt man auch nicht mal eben so.“