Fußball Kämpferisch zu schwach

Kornwestheim - Mit einer 1:2 (0:2)-Niederlage sind die Landesliga-Fußballer des SV Kornwestheim vom Auswärtsspiel beim TSV Pfedelbach heimgekehrt. „Auf dem Rübenacker, auf dem wir dort gespielt haben, war leider kein gutes Fußballspiel möglich“, sah SVK-Trainer Sascha Becker schon die äußeren Bedingungen als schwierig für seine Mannschaft. „Denn während der Gegner sehr kampfstark war, kommen wir eher über das Spielerische.“ Der erste taktische Fehler habe dann gleich zum 0:1 in der 14. Minute geführt. „Danach waren wir 15 bis 20 Minuten nicht da und haben folgerichtig das 0:2 kassiert“, kommentierte Becker. Erst eine Umstellung in der Offensive, in der Pirmin Löffler von der rechten Seite in die Zentrale beordert wurde, brachte Besserung. Einmal kurz vor und zweimal kurz nach der Pause hatten die Kornwestheimer nun große Chancen zum Anschlusstreffer. Der fiel aber erst in der 55. Minute durch Löffler.