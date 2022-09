Hatten seine Schützlinge vor einer Woche beim 5:2-Erfolg beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II noch einen Sahnetag erwischt, waren sie diesmal nicht immer ganz auf der Höhe des Geschehens. Zwar bot sich dem Landesliga-Absteiger in Person von Nico Schürmann in der ersten Viertelstunde gleich die Riesengelegenheit zur Führung. Diese wurde jedoch von Perouse-Keeper Flamur Gashi per Fußabwehr vereitelt. „Danach waren wir einfach nicht so richtig wach“, analysiert Coach Koch. Folgerichtig geriet der SVK sogar ins Hintertreffen. Eine Hereingabe von links von Claudio Bellezza verwertete Zinedin Latifovic (20.) – auch dank einer viel zu spät eingerückten Kornwestheimer Abwehrreihe. Glück für den SVK, dass er einen Könner wie Nico Schürmann in seinen Reihen hat. Der nahm nur drei Minuten später einen eigentlich missglückten, halbhohen Querpass von Danny Schima gekonnt mit und erzielte aus zehn Metern den 1:1-Ausgleich (23.).