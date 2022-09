Fußball Kochs Team bringt den Sieg über die Zeit

„Unser Sieg geht in Ordnung, auch wenn er am Ende ein bisschen glücklich war“, fasst SVK-Trainer Markus Koch den 1:0 (1:0)-Erfolg seines Teams in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen den FC Marbach zusammen. Gegen anfangs etwas zurückhaltende Schillerstädter hatte der SVK einige Torabschlüsse, bevor Pirmin Löffler nach einer starken Kombination über Stefano Nicolazzo und Hendrik Koros das Tor des Tages gelang (39.). Im internen Duell der Bezirksliga Enz-Murr berappelte sich der FCM noch vor der Pause, und auch danach machte die Mannschaft von Trainer Matteo Battista Druck. Kornwestheim befreite sich nur selten, die größte Gelegenheit hatte Danny Schima mit einem Pfostenschuss (69.). In der Schlussphase wurde es noch mehrmals brenzlig im SVK-Sechzehner, am Ende blieb es beim 1:0.