Fußball-Königsklasse Champions League live bis 2027 bei DAZN, ZDF und Amazon

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es weiterhin das Endspiel und Zusammenfassungen am Mittwoch geben. Das ZDF hat dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Vertrag mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) geschlossen, der in etwa den gleichen Umfang wie der derzeit gültige Kontrakt hat. Der Sender und der Verband wollten sich dazu am Mittwoch offiziell nicht äußern.