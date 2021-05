Fußball Kommen und Gehen beim SVK

Gleiches gilt auch bei Henos Burgess – wie Schima misst auch er um die 1,90 Meter, beeindruckt also allein durch seine Statur. „Es ist wichtig, in der Landesliga eine gewisse Robustheit mitzubringen“, betont der SVK-Trainer. Natürlich gebe es bei allen Beteiligten noch einen kleinen Rest Unsicherheit, da man sich noch nicht im Training und damit in Aktion getroffen habe. „Aber die Wechsel machen trotzdem jetzt Sinn“, so Becker. In Pflugfelden wäre es für die beiden Neu-Kornwestheimer ohnehin schwer geworden, sich in den Vordergrund zu spielen, da ihre Positionen bereits doppelt besetzt sind. „Und wir hatten Bedarf, es passt also“, freut sich Becker.