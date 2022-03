Dabei waren die Vorzeichen alles andere als rosig. Aufgrund von Corona-Ausfällen – fünf waren es beim Spiel – hatte die Mannschaft bis auf Dienstagabend in kleiner Runde nicht trainiert. „Wahrscheinlich haben wir deshalb gebraucht, um in die Partie zu finden“, sagt Becker mit Blick auf die schwache erste halbe Stunde. „Der Spieler am Ball war da die ärmste Sau.“ Der Gast aus Kaisersbach war spielerisch überlegen, legte das bessere Zweikampfverhalten an den Tag und störte den Gastgeber beim Spielaufbau. Chancen ließ Kornwestheim aber kaum zu, und so war es eine Ecke, die zum frühen Rückstand führte: Am langen Pfosten nickte Timo Walter unbedrängt ein (11.).