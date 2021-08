Fußball-Landesliga SVK siegt zum Liga-Auftakt

Kornwestheim - Der Start in die Saison der Fußball-Landesliga, er war für den SV Kornwestheim ein besonderer. Nicht nur, weil die Heimpartie am Sonntag gegen den TV Pflugfelden das erste Ligaspiel seit Oktober vergangenen Jahres war. Sondern auch, weil die Mannschaft als Sieger vom Platz ging. Das war ihr seit dem Aufstieg im Jahr 2019 schließlich nie am ersten Spieltag gelungen. Stattdessen hatte man ebenfalls zuhause 1:4 gegen Löchgau und 1:2 gegen Oeffingen verloren. Diesmal also ein Dreier zum Auftakt. 1:0 hieß es am Ende im Derby. „Ein schöner Start. Und es tut gut, diesmal nicht gleich hinterlaufen zu müssen“, ist Trainer Sascha Becker glücklich.