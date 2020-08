Fußball Mark Bachhuber dämpft zu hohe Erwartungen

Ein anderer stetiger Begleiter in den vergangen Wochen war das Verletzungspech. Besonders bitter: In der Partie gegen den TV Nellingen zog sich Philip Mandic zum zweiten Mal in der Vorbereitung einen Bänderriss im Knöchel zu. Und auch Wael Hammoud, der den zum VfB Neckarrems abgewanderten Nikola Pantic im Sturmzentrum ersetzen soll, plagt sich mit einer hartnäckigen Schienbeinentzündung. „Er kam aus einer Verletzung und ist dann wieder voll eingestiegen. Es ist eine Überlastungsreaktion, dadurch konnte er seine Fähigkeiten noch nicht ganz zeigen“, sagt Marc Bachhuber über den Neuzugang von der Spvgg Stuttgart-Ost. „Wenn er fit ist, wird er eine richtig gute Rolle in unserer Mannschaft spielen.“