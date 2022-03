Fußball Markus Koch trainiert bald den SVK

Kornwestheim - Mit 16 Jahren ist Volker Fink ( SC Freiburg von 1991 bis 2007) der Trainer mit der längsten Amtszeit in der Bundesliga. Markus Koch kann diese Treue zu einem Verein noch toppen: Über 17 Jahre hat er den VfB Neckarrems trainiert, ist mit ihm durch Höhen und Tiefen gegangen. Im Januar haben sich die Wege vom Verbandsligisten und Markus Koch getrennt. Nun stellt sich der 54-Jährige einer neuen Aufgabe. Zum 1. Juli übernimmt er den SV Kornwestheim, derzeit in der Landesliga spielend. Er tritt damit die Nachfolge von Sascha Becker an, der aus beruflichen und privaten Gründen in Sachen Fußball kürzer treten will.