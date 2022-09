Fußball Mehr Aktivität gefordert

In der Fußball-Bezirksliga ist der SV Kornwestheim in dieser Woche schon am Freitagabend gefordert. Um 19.30 Uhr hat dann das noch ungeschlagene Team von Trainer Markus Koch den Aufsteiger TSV Nussdorf zu Gast und könnte sich mit einem Sieg zumindest bis zum Sonntag an die Tabellenspitze setzen. Der ungewöhnliche Termin kam auf Wunsch der Nussdorfer zustande: „Sie haben uns darum gebeten, denn bei ihnen in der Mannschaft steht am Wochenende wohl eine Hochzeit an“, erklärt Koch.