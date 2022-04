In der Partie beim SV Leingarten tat sich die Müller-Elf anfangs schwer. Nach einem Abstimmungsfehler bei einem Einwurf der Hausherren kassierte der SVK in der 21. Minute von Thomas Hagel auch prompt den Rückstand. Doch ein Geistesblitz von Spielmacher Stefano Nicolazzo brachte die Gäste zurück ins Geschehen. Er schlenzte den Ball in der 24. Minute aus 20 Metern gefühlvoll in den Torwinkel.