Nach dem dürftigen Auftritt im Heimspiel gegen den SV Leonberg/Eltingen (0:1) am vergangenen Sonntag hofft der Coach auf eine Reaktion seiner Truppe. „Ich kann versprechen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden“, so Müller. Gedanklich habe er versucht, das Geschehene aufzuarbeiten, habe vor dem einzigen Training am Dienstagabend viele Gespräche und Telefonate geführt. Denn, soviel steht für den Übungsleiter fest: Spieler, die sich auf dem Platz nach einer missratenen Aktion gegenseitig angiften, will er nicht mehr sehen.