Fußball Müllers Team zum Siegen verdammt

Am Anfang steht die klare Ansage. „Wenn wir am Sonntag nur einen Punkt holen, ist es vorbei“, sagt SVK-Interimstrainer Patrick Müller. Sechs Punkte trennen seinen Fußball-Landesligisten auf Rang 15 von Relegationsplatz 13. An diesem Sonntag steht nun das Heimspiel gegen den Tabellensechsten TSV Pfedelbach an. Und da ist ein Sieg bei noch fünf ausstehenden Begegnungen Pflicht. „Wir müssen gewinnen, wenn wir die Chance noch am Leben erhalten wollen“, so der Coach. Anpfiff zum Schicksalsspiel ist um 15 Uhr.