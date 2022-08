Fußball Nach der Pause geht die Luft aus

Mit nur einem Auswechselspieler war Fußball-Bezirksligist Drita Kosova Kornwestheim zum Auswärtsspiel beim Landesliga-Absteiger TV Pflugfelden gefahren. „Mit der Personalnot werden wir noch bis zum Ende der Sommerferien kämpfen müssen. Wir müssen schauen, dass wir aus den ersten vier Spielen so viele Punkte wie möglich mitnehmen – und danach müssen sich die anderen Mannschaften in Acht nehmen“, so Spielertrainer Spetim Muzliukaj lachend. In Pflugfelden hingegen war nichts mitzunehmen.