Die fehlende Spielpraxis hätte der Drita-Elf in der ersten Halbzeit fast das Genick gebrochen. Mehrfach hatten die Platzherren Glück, dass die Gäste hochkarätige Chancen nicht nutzten, während man selbst in der Offensive weitgehend harmlos blieb. Das änderte sich erst zur zweiten Halbzeit, nachdem Spetim Muzliukaj, der zunächst noch auf der Bank gesessen hatte, kurz vor der Pause eingewechselt worden war. Mit der ersten richtigen Chance gelang direkt die Führung: Einen Einwurf von Shaban Ismaili verlängerten die Kornwestheimer zweimal per Kopf auf den völlig frei vor dem Tor stehenden Valmir Muzliukaj. Der Drita-Kapitän musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Und keine zwei Minuten später war es Feriz Meha, der nach mehreren vergeblichen Anläufen seiner Kollegen sowie verunglückten Klärungsversuchen der Benninger das 2:0 nachlegte. „Das ist einfach unsere Qualität: Wenn wir Chancen haben, dann machen wir die auch rein“, so Spetim Muzliukaj.