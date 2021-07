Fußball Pokalkracher gegen Freiberg

Kornwestheim - E s ist das erste Pflichtspiel seit fast auf den Tag genau neun Monaten für die Fußballer des SV Kornwestheim. Und was wartet da gleich für ein Kracher: Der Landesligist von Trainer Sascha Becker empfängt in der ersten Runde des WFV-Pokals an diesem Samstag den Oberligisten SGV Freiberg. Anpfiff im Stadion an der Jägerstraße ist um 15.30 Uhr. Die Gäste um Coach Evangelos Sbonias hatten im Herbst 2020 auf Rang 1 gestanden und sich auf dem Sprung in die Regionalliga gewähnt – dann kam die coronabedingte Annullierung der Saison. So gilt der SGV auch in der neuen Runde als einer der Top-Aufstiegsfavoriten.