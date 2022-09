Fußball Pokalzeit ist Derbyzeit

Stadtinternes Kräftemessen

Unter sich bleiben auch die B1-Ligisten TDSV Kornwestheim und Dersim Sport Kornwestheim. Auch sie spielen an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr um den Einzug in die dritte Runde. Der TDSV startet an diesem Wochenende mit einem Heimspiel gegen den TSV Ludwigsburg in die Saison.

Sogar ein stadtinternes Kräftemessen gibt es in der zweiten Pokalrunde für den SV Pattonville. Der wie immer ambitionierte A-Ligist gastiert am Donnerstagabend um 19.30 Uhr beim B-Liga-Team SV Kornwestheim II. In die Saison der Kreisliga A1 ist der SVP mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Für die SVK-Reserve geht die Spielzeit in der Kreisliga B1 erst an diesem Sonntag um 15 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei 07 Ludwigsburg los.