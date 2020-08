Fußball Pola: „Ich sehe uns nicht als Top-Team“

Kornwestheim - Die Ansprüche des SV Pattonville sind eigentlich seit vielen Jahren gleich. Man gilt als eines der Topteams der A-Liga, war stets oben mit dabei, bis in der Saison 2017/2018 schließlich der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Das Gastspiel dauerte aber nur ein Jahr, in der Relegation zog der SVP gegen Drita Kosova Kornwestheim den Kürzeren. Nun sollte – standesgemäß, wie viele sagen – der erneute Angriff auf die Aufstiegsplätze folgen. Erst recht, nachdem in der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit Rang 2 nicht zum erneuten Sprung nach oben reichte. Das erzürnte neben dem SV Pattonville auch viele weitere Zweitplatzierte, die sich per Antrag an den Verband wandten. Der blieb jedoch am Ende hart.