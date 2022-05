Fußball Punktet der SVK auch bei Türkspor?

Ungewissheit ist vorhanden

Diese Konstellation kann den Kornwestheimern in die Karten spielen – oder eben auch nicht. Im Angesicht der Ungewissheit ist Müller daher bestrebt, seinen Akteuren die Möglichkeiten vor Augen zu führen, die der Fußball so bereit hält. Dafür bemüht er nicht ohne Grund die Floskel, dass „jedes Spiel bei 0:0 anfängt“. Man stelle sich vor, sein Team fahre in der fünften Minute einen Konter und Türkspor sei zu einer Notbremse gezwungen. „Das würde ja von Anfang an alles verändern“, so Müller.