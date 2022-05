Fußball Rätselraten um Dritas 4:3-Sieg

Per Elfmeter verkürzte der eingewechselte Gentrit Halimi auf 1:3 aus Drita-Sicht (56.). Tugrul Yalman nach einer Ecke (61.) und Kreshnik Duraku per Kopf (76.) glichen gegen nach einer Gelb-roten Karte für Paul Oesterle mittlerweile dezimierte Merklinger zum 3:3 aus. Und in der Nachspielzeit gelang Yalman schließlich der Treffer zum Auswärtssieg. Shaban Ismaili sah in der Nachspielzeit jedoch noch die Ampelkarte.