Und die Reihe der schlechten Nachrichten reißt nicht ab: Issa Mira hat sich am vergangenen Wochenende im Spiel der zweiten Mannschaft schwer verletzt. Der Mittelfeldmann brach sich vier Wirbel und eine Rippe, als er in die Spielfeldumrandung krachte. Er durfte das Krankenhaus zwar mittlerweile wieder verlassen, wird dem Becker-Team jedoch lange fehlen – weit über das Spiel des SV Kornwestheim an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Leingarten hinaus. Fraglich ist zudem der Einsatz von Nico Schürmann (Studium in Holland) und von Pirmin Löffler (angeschlagen).