Fußball Saisonauftakt gegen „angeschlagenen Boxer“

Gäste-Kapitän Peter Wiens fehlt verletzt

Was dem SV Kornwestheim zu Gute kommen könnte, ist der wahrscheinliche Ausfall von Löchgaus Mann in der Mittelfeldzentrale: Kapitän Peter Wiens, kreativer Ballverteiler, fehlt verletzt. Der 32-Jährige leidet offenbar an einer Zehenblessur und war auch in den beiden Pokalspielen nicht dabei. Paul Weber, ehemaliger Ober- und Verbandsligaspieler und seit der vergangenen Winterpause in Löchgau, ist jedoch fit und dabei.