Fußball Saisonende mit geschenkten Toren

Mit der 24. Niederlage im 36. Ligaspiel hat sich der SV Kornwestheim am Samstag im Heimspiel gegen die SpVgg Satteldorf aus der Fußball-Landesliga verabschiedet. Der Abstieg in die Bezirksliga Enz/Murr steht freilich schon länger fest, dennoch wollte sich der SVK als Tabellen-16. ordentlich gegen den Gegner aus dem Tabellenmittelfeld verkaufen. Was in dem Spiel, in dem es für beide sonst um nichts mehr ging, zumindest der Fall war. „Der Einsatz und die Moral haben gestimmt“, sagt Dominik Janzer, der den verhinderten Interimstrainer Patrick Müller an der Linie vertrat. Dennoch unterlag die Mannschaft mit 1:3 (1:2).