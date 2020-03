Fußball Sascha Becker hat die Qual der Wahl

SVK unterlag im Hinspiel mit 1:5

Dabei machen dem Kornwestheimer Übungsleiter nicht nur die Schlüsse aus der Vergangenheit Mut, auch die Entwicklung seiner Mannschaft seit dem Hinspiel weckt die Hoffnung, dass der SVK den Breuningsweilerern ein Bein stellen kann. „Wir sind in den vergangenen Monaten viel stabiler geworden und die Mannschaft hat in dieser Woche im Training gezeigt, wie heiß sie auf das Duell ist“, sagt Becker. Ohnehin hat der 35-Jährige im Moment mit dem Blick auf sein verfügbares Personal die Qual der Wahl. Lediglich Gianluca Calaciura und Tim Waida fehlen verletzt, die verbleibenden 22 Akteure kämpfen in den Einheiten um die 19 Kaderplätze. Wie gut der Konkurrenzkampf funktioniert, beweist ein Blick aufs vergangene Wochenende: Der eingewechselte Berkay Yürükoglu war sofort voll in der Partie und markierte gegen die TSG Öhringen den Treffer zum 4:1-Endstand.