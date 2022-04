Fußball Sascha Becker hört als Trainer auf

Sascha Becker war zur Saison 2017/18 zum SVK gekommen. Davor hatte er die B-Jugend der Sportvg Feuerbach trainiert. Der 38-Jährige sagt: „Den Aufwand, den ich hätte betreiben müssen, damit die Mannschaft wieder in die Spur kommt, kann ich nicht mehr leisten.“

So habe er angeboten, seinen Platz zu räumen – was der Verein schließlich am späteren Sonntagabend angenommen habe. „Es war eine Trennung im Guten, fair und offen. Weder habe ich hingeworfen noch bin ich rausgeworfen worden“, betont Becker, der mit dem SVK in seiner ersten Saison gleich in die Bezirksliga abstieg, dann aber den sofortigen Wiederaufstieg schaffte.

Nicht aus der Welt

Zu seinem Interims-Nachfolger Patrick Müller hat er ein gutes Verhältnis, direkt vorgeschlagen hat er ihn jedoch nicht. „Das ist nicht meine Aufgabe“, sagt der Ex-Trainer, der sich mit der Einordnung seiner aktuellen Gemütslage noch etwas schwer tut. „Ein, zwei Nächte später bin ich sicher nicht happy. Und es tut mir leid, dass es jetzt schon früher auseinander gegangen ist.“ Er selbst habe immer 100 Prozent gegeben. „Vielleicht ist das jetzt ein Wachrütteln, im gesamten Verein. Ich drücke allen die Daumen.“

So gehen der SVK und Sascha Becker zwar früher als geplant, aber dennoch ohne Groll getrennte Wege. Der Trainer hat sich vorgenommen, irgendwann auch wieder bei Spielen seines Ex-Teams im Stadion oder am Kunstrasenplatz vorbeizuschauen. „Und vielleicht kicke ich bald mal in der AH mit“, fügt er hinzu.