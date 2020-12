Fußball Separate Runden um Auf- und Abstieg rücken näher

Ein Grundkonsens zu einem alternativen Spielmodell ist bereits gefunden. „So haben sich nahezu alle Teilnehmer für eine Auf- und Abstiegsrunde zu Ermittlung der Auf- und Absteiger nach Abschluss der Hinserie ausgesprochen“, teilt der WFV mit. Bei einer Staffelgröße von 18 Vereinen wären für jeden Verein 25 Saisonspiele zu absolvieren – im Vergleich zu 34 Partien in einer Spielzeit mit Hin- und Rückrunde. Die Tabelle wird dabei in zwei Hälften geteilt, die Vereine nehmen ihre in der Hinrunde bereits erzielten Punkte in die Auf- oder Abstiegsrunde mit. „In dieser Variante wäre sichergestellt, die Saison in einem Modus zu Ende zu führen, der einer vollständigen Runde am nächsten kommt“, heißt es vom Verband. Unter den gegebenen Umständen erziele man das sportlich fairste Ergebnis.