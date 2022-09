Fußball SV Kornwestheim gewinnt klar

Der Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim ist wieder in der Spur. „Wo auch immer die dann hinführt“, fügt SVK-Coach Markus Koch nach dem 5:2 (3:0)-Auswärtssieg beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hinzu. Sein Team trat gut gestaffelt und diszipliniert auf – und ging auf dem rutschigen Bissinger Kunstrasen schon in der elften Minute in Führung. Einen Ballverlust von Björn Rothkopf nutzte Nico Schürmann zum 1:0. Stefano Nicolazzo ließ nach einer Kombination über Issa Mira und Dany Abdul-Karim das 2:0 folgen (19.). Abermals Schürmann war nach einem Zuspiel von Marcel Kunberger zum 3:0 zur Stelle (35.). Schürmanns mögliches 4:0 wurde vom Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen (42.). Danach wackelte der SVK zwar kurz, schaffte es aber ohne Gegentor in die Pause.